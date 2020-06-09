ОАЕ запускають першу арабську місію на Марс

ОАЕ запустять першу арабську місію на Марс, в ході якої відправлять апарат на орбіту планети.

Про це повідомляє ВВС.

«Безпілотний апарат під назвою Amal, що означає «Надія», повинен стартувати з віддаленого японського острова Танеґасіма під час вузького вікна запуску 14 липня», - йдеться у повідомленні.

Апарат, оснащений трьома типами датчиків для вимірювання складу атмосфери Марсу, буде спостерігати за різними місцями на планеті в різний час доби протягом марсіанського року, тобто 687 днів.

Читайте також: Вчені застерігають від занесення вірусів з Марса

Його запустять за допомогою японської ракети.

На брифінгу в понеділок керівник програми Сара Аль-Амірі заявила, що проєкт повинен стати основним стимулом для молодих арабських вчених почати кар'єру в галузі космосу.

Як зазначається, у минулому ОАЕ вже мали досвід космічних запусків. Раніше країна запустила ракети із супутниками на навколоземну орбіту, а у вересні минулого року відправили свого першого астронавта на МКС.