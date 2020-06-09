У Facebook стався збій, який відчули в Україні

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули і жителі Києва, Житомира та Сум.

Про це повідомляє Downdetector.

Збої у соціальній мережі тривали з 08:02 до 09:02 за Києвом.

Проблеми спостерігалися в США, Великій Британії, Австралії та низці інших країн.

В Україні на збій найбільше скаржилися жителі Києва, Житомира й Сум.

Зокрема, 40% користувачів не могли увійти у свій акаунт у Facebook. Ще у 42% не оновлювалася стрічка новин, 17% заявляли про повний блекаут у соцмережі.

Як повідомлялося, днями внаслідок масштабного збою в роботі Telegram найбільше постраждали користувачі України, Росії та Німеччини.