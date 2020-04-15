Економія на купанні: чому варто встановлювати електричні бойлери у житлових приміщеннях

Монтаж електричних бойлерів у житлових приміщеннях – чудовий спосіб зменшити витрати на оплату комунальних послуг.

І все це – завдяки енергоефективності популярних моделей водонагрівачів. Пристрої, які належать до класу енергоспоживання А, А+ або А++, наочно демонструють, що таке «економне купання».

Електричні водонагрівачі також дозволяють здешевити процес експлуатації пральної машини й посудомийки, оскільки підтримують можливість підключення відразу до кількох точок водозабору.

5 причин встановити водонагрівач вдома: найважливіші переваги

Спонукати до встановлення водонагрівача потенційних користувачів можуть такі фактори:

Можливість зекономити кошти. Під’єднати бойлер у квартирі або приватному будинку – значить, зменшити вартість гарячої води у кілька разів. З електричним нагрівачем 1 кубометр гарячої води обходиться значно дешевше.

Незалежність від централізованої мережі підігріву води. Ремонт водопроводу, планова діагностика, тестування елементів системи водопостачання – все це може спричинити відключення гарячої води на короткий чи навіть довготривалий термін. Уникнути проблеми допомагає електроводонагрівач, робота якого не потребує узгодження з централізованою мережею.

Достатній об’єм гарячої води для будь-яких цілей. Існують бойлери, об’єму бака яких достатньо виключно для індивідуального користування – тобто, забезпечення гарячою водою однієї людини. Також на ринку доступні моделі, призначені для колективної експлуатації та здатні задовольнити потреби усіх членів великої родини.

Легке і безперешкодне налаштування. Для того, щоб правильно підібрати параметри роботи електричного пристрою для підігріву води, достатньо уважно прочитати інструкцію з експлуатації або ж переглянути відеогайд у мережі інтернет. Для керування бойлером призначені зручні та достатньо чутливі кнопки й важелі, розташовані на фронтальній або ж бокових поверхнях корпусу.

Надійність та довговічність водонагрівачів. Строк служби бойлерів варіюється залежно від потужності, типу нагрівального елементу, матеріалу, з якого виготовлено бак. У середньому накопичувальний прилад працює понад 10 років за умови дотримання базових правил техніки безпеки.

Придбання і встановлення техніки для приготування гарячої води – одна з найраціональніших інвестицій у комфорт. Наявність функціонального бойлера, захищеного від стрибків напруги, а також замерзання – суттєва перевага сучасного житлового приміщення.