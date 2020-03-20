Додаток "ДІЯ" завантажили більш як 1,9 мільйона українців

Мобільний додаток "ДІЯ" завантажили вже понад 1,9 мільйона українських користувачів.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Маємо 1,903,725 — унікальних користувачів, з них понад 66% користувачі Android, інші — iOS. Найбільше авторизацій здійснено через Приватбанк та Монобанк", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з 15 березня 5,121 студента авторизувався у "ДІЯ" для тестування е-студентського квитка, а скоро, анонсують у Мінцифри, будуть доступні паспорт (ID-картка) та біометричний закордонний паспорт.

Як повідомлялось, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток "ДІЯ" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НаціональнПриватБанку.

"ДІЯ" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.