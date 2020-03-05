Автовиробник Geely планує випускати супутники

Китайська автомобілебудівна компанія Geely Holding Group оголосила про початок будівництва власного випробувально-виробничого центру інтелектуальних супутників.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Цей крок дозволить Geely стати першим китайським приватним автовиробником, який вийде на ринок супутникового виробництва", - йдеться у повідомленні.

Центр буде побудований у місті Тайчжоу східнокитайської провінції Чжецзян. Високотехнологічний комплекс включатиме в себе центр виробництва модульних супутників, центр випробувань, центр НДДКР і центр хмарних обчислень. Він буде здатний розробляти і створювати різні моделі супутників.

Реалізація супутникової стратегії планується через компанію Geespace, яка була створена Geely в 2018 році з метою розробки, запуску та експлуатації низькоорбітальних супутників.

Згідно з наміченим графіком, до кінця 2020 року Geespace має розпочати створення своєї мережі низькоорбітальних супутників комерційного призначення, яка використовуватиметься для забезпечення безпілотних автомобілів високоточною навігацією.

Читайте також: Японія готує космічну місію до супутників Марса

На думку голови правління Geely Holding Group Лі Шуфу, вихід на супутниковий ринок є одним з важливих кроків для перетворення Geely в світового гіганта за технологіями мобільності.

Експерти вважають, що вихід Geely на ринок низькоорбітальних супутників знаменує собою важливу віху в створенні "розумної" екосистеми тривимірної мобільності, оскільки низькоорбітальні супутники зможуть забезпечити високошвидкісне підключення до інтернету, високу точну навігацію і потужність хмарних обчислень.