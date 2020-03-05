Автовиробник Geely планує випускати супутники
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Цей крок дозволить Geely стати першим китайським приватним автовиробником, який вийде на ринок супутникового виробництва", - йдеться у повідомленні.
Центр буде побудований у місті Тайчжоу східнокитайської провінції Чжецзян. Високотехнологічний комплекс включатиме в себе центр виробництва модульних супутників, центр випробувань, центр НДДКР і центр хмарних обчислень. Він буде здатний розробляти і створювати різні моделі супутників.
Реалізація супутникової стратегії планується через компанію Geespace, яка була створена Geely в 2018 році з метою розробки, запуску та експлуатації низькоорбітальних супутників.
Згідно з наміченим графіком, до кінця 2020 року Geespace має розпочати створення своєї мережі низькоорбітальних супутників комерційного призначення, яка використовуватиметься для забезпечення безпілотних автомобілів високоточною навігацією.
На думку голови правління Geely Holding Group Лі Шуфу, вихід на супутниковий ринок є одним з важливих кроків для перетворення Geely в світового гіганта за технологіями мобільності.
Експерти вважають, що вихід Geely на ринок низькоорбітальних супутників знаменує собою важливу віху в створенні "розумної" екосистеми тривимірної мобільності, оскільки низькоорбітальні супутники зможуть забезпечити високошвидкісне підключення до інтернету, високу точну навігацію і потужність хмарних обчислень.