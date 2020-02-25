Мінцифри запустило закрите бета-тестування порталу "Дія"

У Міністерстві цифрової трансформації України запустили закрите бета-тестування порталу "Дія", е-кабінету та ФОП.

Про це повідомляється на сторінці додатку "Дія" у Facebook.

"Дієві, запустили перший закритий бета-тест порталу "Дія", е-кабінету та ФОП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

21 лютого анонсували запуск платформи для бізнесменів Дія.Бізнес.