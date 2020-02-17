Google відмовився від проєкту безкоштовного Wi-Fi в усьому світі

Корпорація Google більше не буде підтримувати проєкт Station, що передбачає розвиток безкоштовних мереж Wi-Fi у світі.

Про це повідомляє TechCrunch.

"У понеділок Google заявив, що завершує проєкт Station - що забезпечив безкоштовний Wi-Fi на більш ніж 400 залізничних станціях Індії та тисячах інших громадських місць у кількох регіонах світу", - йдеться у повідомленні.

Втілення у життя проєкту Google Station розпочалось у 2015 році. Після Індії, Google розширив свій проект на Індонезію, Мексику, Таїланд, Бразилію Філіппіни, Нігерію та В’єтнам, а три місяці тому запустив Station у ПАР.

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Протягом багатьох років Google також обирав способи монетизації проєкту Google Station. Наприклад, компанія почала показувати рекламу, коли користувачі приєднуються до інтернету.

Однак у підсумку компанія відмовилась від розвитку проєкту. Серед причин такого рішення — здешевлення мобільного інтернету у світі.