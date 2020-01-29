Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію

Facebook включив усім користувачам інструмент, що дозволяє відв'язати від профілю дані, передані у соцмережу від сторонніх сайтів і сервісів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Йдеться про активність поза соцмережею (Off-Facebook Activity), наприклад, про використання облікового запису Facebook для авторизації.

Дані, що передаються стороннім додатком або сайтом, соціальна мережа використовує для персоналізації реклами.

Як пише Mashable, інформація при цьому не видаляється зовсім — її "відключають" від акаунту, але вона залишається на серверах Facebook.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook виплатить Британії штраф у розмірі близько $643 тисяч за порушення конфіденційності після скандалу з приватною англійською компанією Cambridge Analytica.