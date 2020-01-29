Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію

Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію

Укрінформ
Facebook включив усім користувачам інструмент, що дозволяє відв'язати від профілю дані, передані у соцмережу від сторонніх сайтів і сервісів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Йдеться про активність поза соцмережею (Off-Facebook Activity), наприклад, про використання облікового запису Facebook для авторизації. 

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Дані, що передаються стороннім додатком або сайтом, соціальна мережа використовує для персоналізації реклами.

Як пише Mashable, інформація при цьому не видаляється зовсім — її "відключають" від акаунту, але вона залишається на серверах Facebook.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook виплатить Британії штраф у розмірі близько $643 тисяч за порушення конфіденційності після скандалу з приватною англійською компанією Cambridge Analytica.

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