Як Ілон Маск впав, але піднявся

Криза компанії Tesla була глибока, але ось уже електромобілі Маска продаються, як ніколи, а його плани дедалі фантастичніші. Втім, як і завжди…

Ціна акцій Tesla досягла рекордних 422,01 долара за штуку. Саме за таку ціну її генеральний директор Ілон Маск півтора роки тому спробував викупити акції компанії, за що й був покараний - втратив посаду голови ради директорів Tesla.

Шлях до символічної позначки «420 доларів» став можливим завдяки вдалому подоланню смуги судових процесів, урядових розслідувань, втрати службових повноважень та вагання ринків. Третій квартал цього року став напрочуд прибутковим, а очікування нових близьких проривів – напрочуд оптимістичними.

Як повідомляє Forbes, особисті статки Маска за тиждень зросли на $2 млрд і досягли $22,9 млрд. А ринковий капітал Tesla досяг понад 75 мільярдів доларів. Це сталося завдяки тому, що виробник електрокарів відзвітував про гарний квартальний прибуток – а ще в першому півріччі збитки компанії становили більше $1 млрд.

Падіння

Нагадаємо, що у 2018 році Маск повідомив, що готовий викупити з біржі акції Tesla за ціною в 420 доларів (на той час вони торгувалися приблизно по 350).

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Здавалося б, лише кілька слів у соцмережі. Але того сумнозвісного 7 серпня 2018 року цей твіт збурив ринок і поклав початок запаморочливим «гойдалкам» як для компанії, так і для самого Маска. Впродовж наступних 16 місяців акції Tesla побували і на позначці «310 доларів» і на «179 доларів», перш ніж рвонути вгору, пробивши… ті самі знакові «420».

Після клятого твіту Маск запевнив, що Tesla залишиться публічною компанією, але цього вже було недостатньо, щоб заспокоїти нерви інвесторів та акціонерів, зазначає CNBC. Котирування Tesla знизилися на 16% протягом трьох тижнів. До того ж Маск неабияк шокував інвесторів, коли невдовзі, під час інтерв’ю в Інтернеті, палив (або, принаймні вдавав, що палить) марихуану.

Під час інтерв’ю палив або, принаймні вдавав, що палить

Ймовірно, це було реакцією на поширене в соцмережах кепкування, мовляв, Маск «чогось обкурився», якщо пропонує за акцію Tesla аж 420 доларів. Образу можна зрозуміти, але наступного дня витівка знизила котирування ще на 6,3%. Мало того, спричинила заклики до його відставки з посади голови компанії і навіть запитання щодо його психічної стабільності.

Потім Комісія з цінних паперів і бірж (англ. The United States Securities and Exchange Commission, SEC) подала позов на Маска за… шахрайство з цінними паперами. Аргументація: перш ніж оголосити про намір викупити акції Tesla – тобто зробити компанією своєю приватною – Маск мав розкрити список певних встановлених процедурою документів.

SEC намагалася заборонити Маску займати будь-які посади в акціонерних компаніях. Врешті, він утримав свою посаду генерального директора, хоча був змушений відмовитися від посади голови компанії та сплатити 20 мільйонів доларів штрафу.

"Ця необгрунтована дія Комісії залишає мене сильно засмученим і розчарованим, - заявив тоді Маск. - Я завжди діяв в інтересах істини, прозорості та інвесторів. Надійність - це найважливіша цінність у моєму житті, і факти покажуть, що я ніколи в жодному разі не дав підстав сумніватися у цьому».

«Гойдалки»

Після врегулювання акції Tesla підскочили на 17,35% - до 310,70 доларів, але… Маск знову вдався до Twitter, щоб помститися Комісії з цінних паперів. Він, кепкуючи, перекрутив її назву на Комісія із збагачення торгових посередників (“Shortseller Enrichment Commission”)… І вже наступного дня акції знизилися до 261,95 долара.

Tesla дещо виправила становище, коли повідомила про вдалий третій квартал 2018 року. Звіт показав кращі, ніж очікувалося, продажі електромобілів та готовність до виробництва Model-3, що призвело до зростання цін на 12%.

Маск назвав цей період "неймовірно історичним кварталом", втім, і тут святкування було недовгим. У IV кварталі Tesla заявила, що скоротить 7% своїх робочих місць, і Маск написав в електронному листі працівникам, що перед компанією "дуже важке" завдання. Звільнення в січні стосувалися майже тисячі співробітників та знизили котирування на 13%. Не допомогло і повідомлення про прибутки у IV кварталі – воно дещо уповільнило падіння, але ще 5 відсотків були втрачені.

Наприкінці травня 2019 р. акції Tesla «занурилися» у прірву глибше $200 за акцію, коли біржові аналітики, ніби змовившись, різко скоротили прогноз компанії через занепокоєння щодо попиту на електромобілі, зокрема, та очікування світової економічної кризи в цілому. Занепокоєння виникло після певних змін у бізнес-планах Tesla, включаючи оголошення про перехід на онлайн-модель продажу, що призвело б до закриття багатьох магазинів та зниження цін.

3 червня акції Tesla впали до найнижчої точки за три роки - $ 178,97 за акцію.

Рекорд

Зростання поновилося лише в жовтні після того, як Tesla повідомила про кращий, ніж очікувалося, прибуток. Компанія також повідомила акціонерам, що випереджає графік з новим заводом у Шанхаї. Акції зросли більше ніж на 20%.

Від нового підприємства Shangha Gigafactory Tesla, першого за межами США, аналітики не очікують початку масового виробництва до наступного року. Але Маск уже визнав завод та китайський ринок ключовими для майбутнього компанії, оскільки попит на транспортні засоби Tesla в Китаї зростає. Bloomberg повідомив, що компанія розглядає можливість зниження ціни на побудовані в Китаї седани Model 3 на 20% або навіть більше.

У листопаді Маск оголосив про плани для четвертої Gigafactory Tesla – тепер уже в Берліні, де укладено угоду про придбання ділянки під завод. Продажі Tesla зросли в європейських країнах протягом перших трьох кварталів 2019 року, незважаючи на загальне сповільнення ринку нових автомобілів на континенті.

…і заділ на майбутнє

Ілон Маск також повідомив акціонерам, що Tesla випереджає графік свого довгоочікуваного кросовера Model Y, який розраховує запустити наступного літа. На кінець наступного року запланований випуск експериментальної партії електричних вантажівок Tesla Semi. І, звичайно, загальну увагу привернув «джеймс-бондівський» Tesla Cybertruck.

Tesla Cybertruck

На думку Ілона Маска, Cybertruck може виглядати «занадто футуристично для багатьох людей». Він схожий на бронетранспортер, буде куленепробивним та герметичним, бо його кузов виготовлено із нефарбованої 3-міліметрової неіржавної сталі, яку SpaceX використовує у будівництві ракет. У листопаді 2019 року Маск написав, що завдяки герметичності цей пікап можна буде використовувати як марсохід.

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2019 Хочете вірте всьому цьому, хочете ні – це ж Маск. Людина-мем, бо фраза «А як тобі таке, Ілоне Маск?» вже стала символом винахідництва: від стьобного до цілком прорахованого… Хочете вірте всьому цьому, хочете ні – це ж Маск. Людина-мем, бо фраза «А як тобі таке, Ілоне Маск?» вже стала символом винахідництва: від стьобного до цілком прорахованого…

48-річний засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер і генеральний директор Tesla Inc., член ради директорів компанії SolarCity свій перший комп'ютер купив у віці 10 років і самостійно навчився на ньому програмувати, а в 12 років продав свою першу программу за 500 доларів.

З його ім’ям нині міцно асоційовані підземні поїзди Hyperloop, лінійка космічних проектів, включно до колонізації Марсу і місячного туризму, та трохи підзабутий проект Нейролінк - електронні комплектуючі, інтегровані в мозок людини - що має забезпечити обмін інформацією між мозком людини та комп’ютером, а також допомогти при хворобах мозку.

Ще рік тому у конфлікті з регуляторними інституціями та інвесторами Ілон Маск цілком міг, як колись «сам Стів Джобс», позбутися компанії, яку сам і створив і яка принципово змінила ринок технологій – і, відповідно, стала джерелом величезних прибутків. Але важко поєднувати поведінку людини-творця, яка прокладає нові шляхи, і поведінку людини-заробітчанина, яка «стриже купони». Цього року Маск зміг не тільки вистояти, а й піднятися. На користь і на приклад нам усім.

Олександр Волинський, Київ