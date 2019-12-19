Назвали ТОП-25 найгірших паролів року

Найгіршим паролем 2019 року вчергове стала комбінація «123456».

Про це повідомляє компанія SplashData, що надає послуги в галузі безпеки, повідомляє Gizmodo.

"Попри витоки, порушення, безліч ризиків конфіденційності - значна частина людей все ще використовує "password" і "123456" як свій пароль", - йдеться у повідомленні.

Отже, ТОП-25 найгірших паролів виглядає наступним чином:

1. 123456 (порядкове місце у рейтингу не змінилось)

2. 123456789 (+1)

3. qwerty (+6)

4. password (-2)

5. 1234567 (+2)

6. 12345678 (-2)

7. 12345 (-2)

8. iloveyou (+2)

9. 111111 (-3)

10. 123123 (+7)

11. abc123 (+4)

12. qwerty123 (+13)

13. 1q2w3e4r (новий)

14. admin (-2)

15. qwertyuiop (новий)

16. 654321 (+3)

17. 555555 (новий)

18. lovely (новий)

19. 7777777 (новий)

20. welcome (-7)

21. 888888 (новий)

22. princess (-11)

23. dragon (новий)

24. password1 (без змін)

25. 123qwe (новий)

"Публікуючи цей список щороку, ми сподіваємося переконати людей вжити заходів щодо захисту себе в Інтернеті, і ми вважаємо, що ці та інші зусилля нарешті починають приносити результати", - заявив генеральний директор SplashData Морган Слейн.

У компанії радять не використовувати як пароль прості комбінації чисел, імена, прізвища, дати народження. Також в категорію "ненадійних паролів" входять назви видів спорту, міст, країн, фільмів і популярних елементів сучасної культури.

Компанія публікує даний рейтинг вже дев’ятий рік поспіль. Для його укладання експерти аналізують понад 5 мільйонів паролів, які стали відомі під час витоків конфіденційної інформації.