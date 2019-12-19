Назвали ТОП-25 найгірших паролів року
Про це повідомляє компанія SplashData, що надає послуги в галузі безпеки, повідомляє Gizmodo.
"Попри витоки, порушення, безліч ризиків конфіденційності - значна частина людей все ще використовує "password" і "123456" як свій пароль", - йдеться у повідомленні.
Отже, ТОП-25 найгірших паролів виглядає наступним чином:
1. 123456 (порядкове місце у рейтингу не змінилось)
2. 123456789 (+1)
3. qwerty (+6)
4. password (-2)
5. 1234567 (+2)
6. 12345678 (-2)
7. 12345 (-2)
8. iloveyou (+2)
9. 111111 (-3)
10. 123123 (+7)
11. abc123 (+4)
12. qwerty123 (+13)
13. 1q2w3e4r (новий)
14. admin (-2)
15. qwertyuiop (новий)
16. 654321 (+3)
17. 555555 (новий)
18. lovely (новий)
19. 7777777 (новий)
20. welcome (-7)
21. 888888 (новий)
22. princess (-11)
23. dragon (новий)
24. password1 (без змін)
25. 123qwe (новий)
"Публікуючи цей список щороку, ми сподіваємося переконати людей вжити заходів щодо захисту себе в Інтернеті, і ми вважаємо, що ці та інші зусилля нарешті починають приносити результати", - заявив генеральний директор SplashData Морган Слейн.
У компанії радять не використовувати як пароль прості комбінації чисел, імена, прізвища, дати народження. Також в категорію "ненадійних паролів" входять назви видів спорту, міст, країн, фільмів і популярних елементів сучасної культури.
Компанія публікує даний рейтинг вже дев’ятий рік поспіль. Для його укладання експерти аналізують понад 5 мільйонів паролів, які стали відомі під час витоків конфіденційної інформації.