Засновники Google Пейдж та Брін оголосили про відставку з керівних посад

Співзасновники Google, мільярдери Ларрі Пейдж та Сергій Брін відмовилися від керівних посад у материнській компанії Alphabet та передали контроль над нею генеральному директору Сундару Пічаї.

Про це Пейдж та Брін повідомили у своєму блозі, передає власний кореспондент Укрінформу.

Ларрі Пейдж обіймав посаду генерального директора, Сергій Брін - президента компанії Alphabet.

«Alphabet і Google більше не потребують двох генеральних директорів та президента. - написали вони. - Надалі Сундар буде генеральним директором і Google, і Alphabet».

За словами співзасновників, за два десятиліття компанія цілком «розвинулася й дозріла».

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При цьому Пейдж та Брін пообіцяли й надалі брати в ній активну участь як члени правління та акціонери, а також регулярно спілкуватися з Пічаї - особливо на теми, якими вони захоплюються.