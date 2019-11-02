Ірландський розробник мобільних ігор Playrix відкрив офіс у Рівному

IT- компанія з Рівного злилася з відомим у світі розробником мобільних ігор.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Рівненська ІТ-компанія Zagrava Games злилася із топ-5 розробником мобільних ігор у світі ірландською компанією Playrix. Як наслідок, компанія відкрила у Рівному новий сучасний офіс для понад 60 працівників», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, який привітав ІТ-кластер Рівненщини з цією непересічною подією, вона засвідчує, що в області з'являються нові робочі місця, в т.ч. для студентів-програмістів. Вони платять мільйонні податки, працівники мають «білу» зарплату.

У Рівному Zagrava Games працює майже 10 років. За цей час команда розробила близько 50 мобільних та комп'ютерних ігор.

Playrix - міжнародна компанія з центральним офісом у м. Дубліні (Ірландія), що має працівників у 22 країнах та входить у п'ятірку найбільших мобільних розробників світу.

Серед топових продуктів - Township, Fishdom, Gardenscapes, Homescapes, Wildscapes. В ці ігри щодня грає кілька мільйонів людей в усьому світі.

Фото: www.rv.gov.ua