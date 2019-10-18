У деяких старих Tesla проблеми з підзарядкою - ЗМІ

У деяких автомобілях Tesla через кілька років після експлуатації відмовляє чіп, який відповідає за роботу головного екрану й підзарядку авто.

Про це повідомляє Business Insider.

“Деякі старі Tesla мають проблему з чіпом, що призводить до проблем із вбудованими екранами й підзарядкою авто”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж останніх шести місяців фахівці, які обслуговують Tesla, помітили проблему в чіпі.

За їхніми словами, через кілька років після експлуатації електрокарів флеш-пам'ять чіпу починає давати збої, через що в системі авто перестають працювати екрани та з'являються проблеми із зарядкою акумулятора.

Тим часом Tesla ще публічно не робила заяв з приводу цього дефекту.