В Україні зросла швидкість мобільного інтернету, лідером залишається Київстар - компанія Ookla

В Україні цього року суттєво зросла швидкість мобільного інтернету, лідером залишається національний телеком-оператор “Київстар”.

Такі дані оприлюднила міжнародна компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, проаналізувавши майже 1,6 млн тестів швидкості мобільного інтернету в Україні, що були зроблені користувачами у другому та третьому кварталах 2019 року, повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар.

“За рік у мережі Київстар показник швидкості Speed Score зріс до 20.7, тоді як у 2018 році він був 16.32. Цей показник найвищий серед мобільних операторів України. Також у компанії Ookla відзначили, що середня швидкість завантаження мобільного інтернету в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16.17 Мбіт/c у 2018 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що показник швидкості у мережі Київстар включає дані про швидкість завантаження (Download) та передачі (Upload) даних незалежно від стандарту (як 4G, так і 2/3G). Це дозволяє отримати усесторонні результати тестування.

Читайте також: Київстар підключив до 4G іще 116 населених пунктів у чотирьох областях

Крім цього, за даними компанія Ookla, середня швидкість завантаження у мережі Київстар за останній рік зросла до 22.4 Мбіт/c. Це пов'язано зі значним збільшенням кількість абонентів Київстар, котрі перейшли з 3G на швидкісний 4G. Їх загальна кількість вже перевищила 7,5 млн осіб.

Як повідомлялося, компанія Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів. Тому Ookla має найбільшу кількість даних для аналізу доступності та ефективності фіксованого та мобільного інтернету.

Фото: Київстар та з відкритих джерел