На Apple подали до суду за прослуховування розмов Siri

У Каліфорнії подали до суду на компанію Apple за порушення права на недоторканність особистого життя у зв’язку з можливістю прослуховування підрядниками команд, які власники дають голосовому помічнику Siri.

Про це повідомляє Bloomberg.

“На Apple подали до суду через твердження, що приватність користувачів Siri була порушена, коли підрядники компанії прослуховували записи клієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Bloomberg, користувачі голосового помічника Siri подали позов через кілька днів після того, як в Apple заявили про припинення програми, згідно з якою підрядники компанії могли прослуховувати голосові повідомлення звичайних людей для поліпшення послуг із розпізнавання голосу.

Читайте також: Facebook працює над голосовим асистентом

На думку захисників збереження приватності користувачів, така практика порушує права користувачів, особливо у випадках, коли прослуховування починається випадково та без відома самих користувачів голосових помічників.

Зазначається, що раніше “прослуховуванням” голосових повідомлень користувачів Apple, Google та Amazon з боку контрактантів зацікавилися законодавці й регулятори як у США, так і в Європі.