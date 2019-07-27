Російські хакери створюють шпигунські додатки під виглядом популярних програм - ЗМІ

Російські хакери завантажують в інтернет-магазини фейкові додатки, які можуть шпигувати за власником смартфона.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на звіт компанії Lookout, яка займається цифровою безпекою.

"Мова йде про мобільні додатки для Android, наприклад, Skype, Signal і PornHub. У фейкові версії програм вбудоване розширення Monocle, яке може "читати" зображення з екрана смартфона і передавати його в РФ", - йдеться у звіті.

“Можливості для шпигунства з'явилися в заражених додатках, які мають вигляд легальних програм, але не є такими насправді”, - каже інженерка Lookout Апурва Кумар.

Зазначається, що це традиційний метод розробників шкідливих програм. Вони "перепаковують" популярний додаток зі шкідливими функціями, щоб не викликати підозри користувачів".

Як повідомляє Lookout, основними групами ризику є мусульмани, користувачів з Кавказу і країн Центральної Азії. Але компанія наголошує: жертвами шпигунського програмного забезпечення може стати будь-хто.

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Lookout стверджує, що Monocle розробила компанія, пов’язана із Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ (ГРУ). Вперше її зафіксували у 2016 році, але вона активна і досі. На думку Lookout, розробники можуть працювати й над аналогічним застосунком для власників смартфонів Apple.