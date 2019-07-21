Американці анонсували глобальні випробування вакцини проти ВІЛ

До дослідження Mosaico планується залучити понад 3,5 тис. добровольців з різних країн.

Про це повідомляє Life4me.plus.

"За даними Національних інститутів охорони здоров'я США, вже у найближчі тижні в Європі, Північній і Південній Америці будуть запущені великомасштабні клінічні випробування перспективної вакцини проти ВІЛ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Сьюзан Бухбіндер, одна з керівників протоколу дослідження під назвою Mosaico, увагу дослідників буде сфокусовано на чоловіках, котрі мають статеві контакти з чоловіками, і трансгендерних жінках.

За статистикою, в США на геїв і бісексуальних чоловіків припадає понад 65% нових діагнозів ВІЛ, попри те, що вони становлять лише 4% населення країни. З ВІЛ також живуть близько 14% трансгендерних американок.

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До досліджень планується залучити понад 3,5 тис. ВІЛ-негативних добровольців зі США, Мексики, Перу, Бразилії, Аргентини, Польщі, Іспанії та Італії. Їх відберуть випадковим чином.

Добровольцям будуть призначати введення чотирьох щеплень експериментальної вакцини або чотирьох доз плацебо. Підкреслюється, що всім учасникам експерименту буде запропоновано комплексний пакет профілактики ВІЛ.

Спостереження будуть проводитися орієнтовно до 2022-го або 2023 року.

Фото: life4me.plus