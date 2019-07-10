Фінський стартап зібрав €11 мільйонів на розробку квантового комп'ютера

Фінський стартап IQM отримав 11,2 мільйона євро на розробку квантового комп'ютера.

Про це повідомляє Yle.

"Фінська стартап-компанія IQM зібрала 11,2 мільйона євро на розробку квантового комп'ютера", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спін-аут компанія заснована на базі досліджень Університету Аалто і Державного науково-дослідного центру VTT.

Сам стартап розробляє системи, за допомогою яких у майбутньому можна побудувати комп'ютер, здатний використовувати закони квантової механіки.

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"Це сприяє тому, що нам уже не потрібні ті обмеження логіки, які стосуються звичайних комп'ютерів. Порівняно зі звичайним комп'ютером можна знайти найкоротші шляхи для вирішення завдань", - говорить один із засновників IQM професор університету Аалто і VTT Мікко Меттенен.