Фінський стартап зібрав €11 мільйонів на розробку квантового комп'ютера
Укрінформ
Фінський стартап IQM отримав 11,2 мільйона євро на розробку квантового комп'ютера.
Про це повідомляє Yle.
"Фінська стартап-компанія IQM зібрала 11,2 мільйона євро на розробку квантового комп'ютера", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спін-аут компанія заснована на базі досліджень Університету Аалто і Державного науково-дослідного центру VTT.
Сам стартап розробляє системи, за допомогою яких у майбутньому можна побудувати комп'ютер, здатний використовувати закони квантової механіки.
"Це сприяє тому, що нам уже не потрібні ті обмеження логіки, які стосуються звичайних комп'ютерів. Порівняно зі звичайним комп'ютером можна знайти найкоротші шляхи для вирішення завдань", - говорить один із засновників IQM професор університету Аалто і VTT Мікко Меттенен.