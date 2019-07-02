В ОАЕ запустили найбільшу у світі сонячну електростанцію

Компанія Emirate Water and Electricity з Об'єднаних Арабських Еміратів розпочала реалізацію найбільшого у світі проєкту з індивідуальної сонячної енергетики Noor Abu Dhabi.

Про це повідомляє портал Engadget.

“Emirate Water and Electricity розпочала реалізацію найбільшого у світі проєкту з індивідуальної сонячної енергетики Noor Abu Dhabi”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, сонячна електростанція вироблятиме 1,18 гігавата електроенергії.

Для порівняння, у США найбільший подібний об'єкт має потужність 569 Мвт.

За попередніми підрахунками, 3,2 мільйона панелей компанії Noor Abu Dhabi забезпечать електрикою 90 000 людей, а також знизять викиди CO2 на 1 мільйон тонн, що дорівнює прибиранню 200 000 автомобілів з доріг ОАЕ.

Зазначається, що компанія Emirates Water and Electric також має плани щодо реалізації сонячного проєкту потужністю 2 ГВт.

Фото: WAM