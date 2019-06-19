BMW відкликає в Європі понад 500 тисяч авто

Німецький автоконцерн BMW відкликає в Європі 560 тис. автомобілів. З них майже 274 тис. будуть відкликані в Німеччині.

Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на представника концерну.

Зазначається, що причиною відкликання стали можливі проблеми з проводкою.

Відкликанню підлягають автомобілі моделей E60, E61, E63 і E64, випущені з 2002 по 2010 роки. У згаданих машин п'ятої та шостої серій можлива корозія гвинтового з'єднання на електропроводці, що може призвести до займання.