BMW відкликає в Європі понад 500 тисяч авто

BMW відкликає в Європі понад 500 тисяч авто

Укрінформ
Німецький автоконцерн BMW відкликає в Європі 560 тис. автомобілів. З них майже 274 тис. будуть відкликані в Німеччині.

Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на представника концерну.

Зазначається, що причиною відкликання стали можливі проблеми з проводкою.

Відкликанню підлягають автомобілі моделей E60, E61, E63 і E64, випущені з 2002 по 2010 роки. У згаданих машин п'ятої та шостої серій можлива корозія гвинтового з'єднання на електропроводці, що може призвести до займання.

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У BMW при цьому уточнили, що відгук «є запобіжним заходом», і лише в поодиноких випадках була реальна загроза пожежі.

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