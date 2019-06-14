Airbus продовжить виробництво військових А400М

«Я хочу подякувати нашим замовникам за їхню участь і підтримку дискусій, які проходили упродовж попередніх двох років. Нова ситуація також сприятиме зусиллям з експорту А400М по всьому світу», - заявив топменеджер Airbus з питань оборони і космосу Дірк Хоук.

Організація ОССАR у програмі А400М представляє перед Airbus країни-замовники літака, зокрема Францію, Німеччину, Велику Британію, Іспанію, Туреччину, Бельгію та Люксембург.

Як підкреслюється, підписані доповнення до контракту забезпечать відновлення програми виробництва і постачання військово-транспортного літака, після виникнення у березні 2017 року технічних і фінансових труднощів у процесі реалізації програми А400М.

Зокрема, за досягнутими домовленостями, графік постачання літаків країнам-замовникам уточнений до 2030 року.

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Програма створення і будівництва військово-транспортного літака А400М була започаткована у 2003 році. Вона передбачає будівництво 180 літаків. Вартість проекту сягає €25 млрд.

Нині А400М прийнятий на озброєння і застосовується лише у збройних силах Франції і Туреччини.