Vodafone розширив мережу 4G ще на 42 населених пункти

Мобільний оператор Vodafone Україна розширив 4G мережу ще на 42 населених пункти у 15 областях України.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі мобільного оператора.

"Vodafone розширив 4G мережу в 15 областях України. Покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечено ще для 200 тисяч українців в 42 населених пунктах країни", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні 60% жителів України отримали можливість підключення до 4G від Vodafone Україна.

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Як повідомлялось, Vodafone — одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює у 25 країнах, має партнерські угоди з операторами 44 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках.

Станом на 31 грудня 2018 року Vodafone надає послуги близько 700 млн абонентів мобільного зв'язку і 21 млн користувачів фіксованого інтернету.