Vodafone розширив мережу 4G ще на 42 населених пункти

Vodafone розширив мережу 4G ще на 42 населених пункти

Укрінформ
Мобільний оператор Vodafone Україна розширив 4G мережу ще на 42 населених пункти у 15 областях України.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі мобільного оператора.

"Vodafone розширив 4G мережу в 15 областях України. Покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечено ще для 200 тисяч українців в 42 населених пунктах країни", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні 60% жителів України отримали можливість підключення до 4G від Vodafone Україна.

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Як повідомлялось, Vodafone — одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює у 25 країнах, має партнерські угоди з операторами 44 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках.

Станом на 31 грудня 2018 року Vodafone надає послуги близько 700 млн абонентів мобільного зв'язку і 21 млн користувачів фіксованого інтернету.

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