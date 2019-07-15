Людмила Денісова, Уповноважена ВР України з прав людини

15 липня в Офісі Уповноваженого ВР України з прав людини відбулась офіційна зустріч Людмили Денісової з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Темою зустрічі, зокрема, стали питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні.
Кореспондент Укрінформу мав нагоду поспілкуватися з Людмилою Денісовою після офіційного брифінгу та розпитати про подальші плани під час наступного візиту українського омбудсмена до Москви, а також чи можливо відвідати у колонії журналіста Романа Сущенка.
- Що вам наразі відомо про журналіста Укрінформу Романа Сущенка, чи є можливість у вас при подальших поїздках до РФ із ним зустрітись?
- Сьогодні під час обговорення щодо наших політв'язнів із пані Москальковою ми обговорили питання можливих візитів, наприклад, до Едема Бекірова, який дуже страждає, дуже стан здоров'я в нього погіршився – і вона буде з'ясовувати можливість відвідування пана Бекірова.
Що стосується інших громадян України, які утримуються у місцях несвободи в Російській Федерації, й відвідування їх мною – поки що нічого, ніяких рішень не прийнято.
Сама пані Москалькова не має в своєму мандаті права приймати такі рішення, щодо мого відвідування, у неї немає таких повноважень. І тому ми завжди працюємо з ФСИН (Федеральна служба виконання покарань РФ – прим.).
Але це можливо тільки в умовах домовленостей між державами. Ще на початку року я зверталась до ФСИН РФ щодо відвідування в межах тих домовленостей, які були досягнуті ще влітку 2018 року. І ми отримали ноту МЗС РФ щодо можливості такого відвідування в рамках цих самих домовленостей, щоб я надала список саме громадян України, яких я хочу відвідати.
Я такий список надала – і поки що ніяких рішень стосовно відвідування не було прийнято. Тобто, мені про це не відомо, тому що поки що відповіді на ноту МЗС України щодо мого візиту – не надано.
Щодо Романа Сущенка: ми слідкуємо (і реагуємо) – як тільки є щось стосовно його стану здоров'я, умов утримання, як тільки стає відомо нам про те, що є якісь не такі умови. Наприклад, так було, коли тільки перевели з Лефортово до місця відбування покарання – то, безумовно, через моє втручання ці умови були покращені.
Я знаю, що у нього місяць тому були дружина з донькою, я потім переговорила з його дружиною і – нібито все добре.
Але суттєвим є те, що він все ще знаходиться за ґратами. І тому головне питання – звільнення. І зараз ми проводимо перемовини – ми як офіс Уповноваженого і ми як Україна – для звільнення всіх громадян України, які знаходяться в місцях несвободи РФ та у Криму.
- Чи йшла розмова, чи існує можливість певного обміну, зокрема, щодо Романа Сущенка? Тому що така версія була оприлюднена в ЗМІ, можливості обміну на Кирила Вишинського, керівника "РИА Новости Украина".
- Ну, це тільки ЗМІ розповсюджують таку інформацію. Тому що, якщо ви чули промови, з якими звертається саме президент Зеленський, то він не говорить про обмін, він говорить про звільнення.
- Раніше ви розповіли, що у вас особисто була зустріч із Зеленським фактично одразу після церемонії інавгурації в травні. З офісом президента як наразі робота триває – чи вже йдуть спільні напрацювання щодо звільнення політв'язнів та військовополонених?
- Перша зустріч, безумовно, була офіційна, вже 21 травня, як я й говорила, з паном президентом. Я йому передала всю інформацію, яку ми маємо про наших громадян України, котрі утримуються на території РФ та в окупованому Криму. Він повністю в постійному доступі, тобто ці всі консультації проводяться практично кожної доби. Відбуваються робочі засідання й зустрічі і, я думаю, що це все дасть результат.
- На брифінгу було анонсовано ваш візит до Російської Федерації. Чи можна трохи детальніше про це, що на цей час заплановано?
- Сьогодні виїжджаю до Москви. Завтра зустрічаюсь із пані Москальковою у неї в офісі, тому що ми домовились зробити певні кроки, підготувати деякі документи – щоб це надало нам можливість більш змістовно обговорити наше завдання, питання, які стоять щодо реалізації гуманітарних прав наших громадян. У тому числі – напрацювання механізму щодо повернення наших громадян – і ми завтра будемо це робити.
Завтра приїжджають рідні наших моряків, теж у Москву. Й 17 липня будуть відбуватися судові засідання щодо наших моряків, щодо розгляду зміни чи продовження запобіжного заходу.
- Ви плануєте відвідати згадане засідання?
- Так, обов'язково.
Олександра Жаркова, Київ
Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ