Європейська федерація журналістів закликала РФ звільнити Сущенка

Європейська федерація журналістів (EFJ) укотре– додав він, – закликає Росію звільнити власкора Укрінформу в Парижі Романа Сущенка, який незаконно перебуває в неволі в РФ вже 1000 днів

Про це написав генеральний директор EFJ Рікардо Гутьєррес на своїй сторінці у Facebook.

“EFJ знову закликає російську владу звільнити журналіста Романа Сущенка”, - йдеться у публікації.

Як відомо, у четвер, 27 червня, виповнюється рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні США та ЄС виступили із закликом звільнити Сущенка.