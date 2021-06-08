«Аль-Айн» представив Сергія Реброва головним тренером

Кілька дні тому український тренер припинив співпрацю з «Ференцварошом».

Клуб «Аль-Айн» з Об'єднаних Арабських Еміратів офіційно представив Сергія Реброва головним тренером команди, передає Укрінформ.

Спортивний директор клубу з ОАЕ Девід Платт прокоментував призначення Сергія Реброва.

«Сергій довів, що є переможцем не лише як гравець, але і як тренер. Його досвід, знання і амбіції будуть сприяти розвитку команди і допоможуть нам внести потрібні корективи, щоб повернути команду на ті позиції, на яких вона повинна бути», - сказав Девід Платт.

Як повідомляв Укрінформ, 47-річний Сергій Ребров працював у «Ференцвароші» з літа 2018 року і тричі вигравав чемпіонат Угорщини.

Раніше Ребров керував київським «Динамо» з 2014 по 2017 рік. З киянами фахівець двічі вигравав УПЛ. Ребров також працював в Саудівській Аравії з клубом «Аль-Ахлі» з Джидди.

Фото: alainclub.ae