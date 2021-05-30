Гейні переміг Лінареса і захистив пояс WBC
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Укрінформ
Переможець цього бою може стати наступним суперником Ломаченка.
Чемпіон WBC у легкій вазі Девін Гейні переміг венесуельця Хорхе Лінареса і захистив титул, передає Укрінформ.
У ніч на 30 травня в Лас-Вегасі пройшов вечір боксу від Matchroom Boxing. У головному бою вечора американець Гейні виграв одноголосним рішенням суддів - двічі по 116:112 і один суддя дав 115:113.
Гейні захистив пояс WBC. Його наступним суперником може стати Василь Ломаченко або Теофімо Лопес.
Фото: Getty Images