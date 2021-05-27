Дар'я Білодід не виступить на чемпіонаті світу з дзюдо

Стала відома заявка збірної України на чемпіонат світу з дзюдо, який пройде в Будапешті (Угорщина) з 6 по 13 червня.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України, останній важливий турнір перед Олімпійськими іграми пропустить лідер української команди дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, передає Укрінформ. За інформацією головного тренера української збірної Віталія Дуброви, чемпіонат світу не входить в плани олімпійської підготовки Білодід, яка вирушить на навчально-тренувальний збір в Заросляк. Також через травму пропустить світову першість Богдан Ядов. Читайте також: Українці здобули три медалі на відкритому Кубку Європи із дзюдо Склад збірної України на чемпіонат світу-2021 з дзюдо: чоловіки - Артем Лесюк (вагова категорія до 60 кг), Дільшот Халматов (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Євген Гончарко (66 кг), Олександр Кошляк (73 кг), Артем Хомула (команда, 73 кг), Геворг Манкуян (81 кг), Ньябалі Кеджау (90 кг), Олександр Гунченко (команда, 90 кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хамм (понад 100 кг), Олександр Гордієнко (команда, понад 100 кг); жінки - Марія Скора (команда, 57 кг), Наталія Чистякова (70 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Василиса-Ірина Кириченко (понад 78 кг). Фото: ijf.org.