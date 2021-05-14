В’ячеслав Лецкан, віцепрезидент київського «Сокола»

Київський «Сокіл» – без перебільшення, легендарна хокейна команда. Клуб відродився після 6-річної паузи і минулого року повернувся в чемпіонат України з хокею. Молодому колективу вдалося стати віцечемпіонами в першому ж сезоні після повернення на найвищий рівень. За підсумками сезону команда зможе взяти участь у Континентальному кубку.

Віцепрезидент київського «Сокола» В’ячеслав Лецкан розповів, за рахунок чого вдалося відносно швидко досягти результату, як клуб працює на трансферному ринку, як готується до сезону. Окрім цього, В’ячеслав пролив світло на конфлікт Української хокейної ліги (УХЛ) і Федерації хокею України (ФХУ), висловив позицію клубу й окреслив плани на майбутнє.

МИ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ КУБКУ

- Пане В’ячеславе, що потрібно запровадити в організації роботи клубу, щоб настільки вдало увірватися в УХЛ й одразу ж завоювати срібні медалі?

- Мати потужну команду, щоб реалізовувати свої цілі – це основа будь-якого бізнесу. По-друге, потрібно мати кваліфіковані кадри і бажання організовувати роботу належним чином. Вважаю, що ми в цьому сезоні провели гарну роботу.

- Наступного сезону «Сокіл» дійсно братиме участь у Континентальному кубку?

- Так, ми вже подали заявку. Ситуація склалася на нашу користь. «Донбас» подав заявку до Ліги чемпіонів, їм дозволили грати в цьому представницькому турнірі. Через це ми автоматично, як команда, яка посіла другу сходинку, мали право взяти участь у Континентальному кубку.

Зрадів, що «Донбас» наступного сезону стартує у Лізі чемпіонів. Привітав президента «Донбасу» Бориса Колеснікова з цією подією. Борис Вікторович сказав: «Завдяки нам ви стартуєте в Континентальному кубку». Я подякував. До речі, ми подали Палац спорту як домашню арену для проведення матчів Континентального кубку.

- Палац спорту відповідає всім виборам проведення єврокубків?

- В 2010-му році Палац спорту вже пережив реконструкцію. Він більш-менш підходить під ті норми, які міжнародна федерація виставляє. Навіть Ліга чемпіонів дозволила «Донбасу» грати в Палаці спорту. Це теж буде предметом перемовин з «Донбасом». Ми вже про це з президентом «Донбасу» Борисом Колесніковим говорили. Нам потрібно випити кави, обсудити співпрацю. Обом клубам потрібен Палац спорту для виступів. Якщо будуть сприятливі умови, розглядатимемо проведення деяких домашніх матчів у Палаці спорту та чемпіонату України.

ШКОЛА «СОКОЛА» ПЕРЕЙДЕ В АВАНГАРД

- Яка ситуація з «Авангардом», який уже 12 років як не працює?

- Наскільки мені відомо, держава виділила бюджет для його реконструкції. Наразі там ідуть підготовчі роботи. Цим займається Міністерство молоді та спорту. Якщо все буде добре, може, до кінця року вони й закінчать. Але, мабуть, березень-квітень наступного року – це більш реальні терміни. Тоді можна буде говорити, що в «Авангард» школа «Сокола» перейде.

«Авангард» належить Міністерству молоді та спорту, тому треба буде складати договір оренди. Для домашніх матчів «Сокола» в чемпіонаті України арена підійде. Але є питання щодо кількості глядачів. Адже вона вміщує максимум 300-400 чоловік.

БЮДЖЕТ НА НАСТУПНИЙ СЕЗОН ПОВИНЕН СКЛАДАТИ 22 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

- Ви розповідали, що бюджет «Сокола» минулого сезону склав близько 15 мільйонів гривень. Який бюджет потрібен команді в наступному сезоні?

- Не менш як 22 мільйони гривень. Тоді ми зможемо конкурувати за перше місце у внутрішньому чемпіонаті й гідно виступити у Континентальному кубку.

КОЛИ МИ ПОЧИНАЛИ, ВСІ СМІЯЛИСЯ

- Як ви збираєтеся наповнювати бюджет?

- За рахунок залучення спонсорів. На сьогодні помінялася картинка: коли ми починали, всі сміялися й ніхто в нас не вірив. Сьогодні люди приходять і кажуть, що готові співпрацювати з нами. Співпраця – це й іміджева реклама для компаній-партнерів. Окрім того, підвищилися рейтинги телетрансляцій, є передумови після дуже тривалої перерви побачити «Сокіл» у Палаці спорту. Впевнений, що на «Сокіл» глядачі прийдуть, заповнятимуть трибуни.

- «Сокіл» підтримують не лише у Києві, а й по всій Україні. Як ви поясните наявність настільки сильної фанатської бази?

- Я вважаю, що клуб «Сокіл» є культовою командою для Києва й України. Його можна порівняти з київським «Динамо» у футболі, київським «Будівельником» у баскетболі, гандбольним клубом «Спартак» Київ.