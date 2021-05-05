Українець Пономар - наймолодший учасник «Джиро д'Італія» за останній 91 рік

Одна з трьох найпрестижніших велогонок стартує 8 травня в Турині.

18-річний український велогонщик Андрій Пономар стане наймолодшим учасником «Джиро д'Італія» за останній 91 рік. Про це повідомляє Tuttobiciweb.it.

Віковий рекорд «Джиро» належить італійцеві Фабіо Баттезіні - в 1930 році він стартував на багатоденці в 18 років і 88 днів. Українцю Пономарю з команди Androni Giocattoli-Sidermec на момент дебюту буде 18 років і 246 днів.

Водночас уродженець Чернігова Пономар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на «Джиро д'Італія» у віці до 20 років.

Престижна велобагатоденка пройде з 8 по 30 травня, гонщики проїдуть 21 етап загальною довжиною 3480 кілометрів.

Як повідомляв Укрінформ, в 2019 році Андрій Пономар виграв золоту медаль в юніорській індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмаарі (Нідерланди).

Фото: Getty Images