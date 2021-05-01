Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Португалії

Фінський пілот здобув перший поул в сезоні і 17-й в кар’єрі.

Переможцем кваліфікації 3-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Португалії став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на трасі Алгарве в Портімані кращий час показав пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас. Це перший поул для фінського автогонщика в сезоні та 17-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів напарник Боттаса по команді «Мерседес» - Льюїс Гемілтон. З другого ряду в гонці стартуватимуть пілоти «Ред Булл» Макс Ферстаппен та Серхіо Перес, які показали третій і четвертий час відповідно. Кращим у складі «Феррарі» став другий пілот – Карлос Сайнс, який посів 5-е місце.

Головна гонка Гран-прі Португалії відбудеться 2 травня. Початок – о 17:00.

Фото: twitter.com/f1