Суперліга: «Харківські Соколи» та «Миколаїв» здобули перемоги

Харків’яни та миколаївці перервали серії поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчах четвертого кола «Одеса» програла на своєму майданчику «Харківським Соколам» 72:79, а «Миколаїв» обіграв вдома «Черкаських Мавп» 94:81, повідомляє Укрінформ.

Команда з Харкова виграла 9-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Ігор Чумаков («Харківські Соколи») – 24.

Миколаївці, які фінішують останніми в лізі, виграли свій 7-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Нейтан Едріан («Миколаїв») – 29.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (7 поразок) = 80.6%, «Дніпро» - 26 (12) = 68.4%, «Прометей» - 24 (12) = 66.7%, «Тернопіль» - 24 (14) = 63.2%, «Запоріжжя» - 23 (14) = 62.2%, «Будівельник» - 21 (16) = 56.8%, «Хімік» - 20 (17) = 54.1%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі четвертого кола «Дніпро» переміг на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 87:82.