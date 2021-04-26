«Дніпро-1» хоче викупити хорватського нападника Чуже
Укрінформ
Форвард забив 6 голів в 11 матчах за «Дніпро-1».
«Дніпро-1» вестиме переговори із загребським «Динамо» про викуп орендованого форварда Маріо Чуже, повідомив український журналіст Ігор Циганик.
У контракті прописана сума викупу 22-річного хорвата. Вона становить близько 1 мільйона доларів, для дніпрян це підйомна сума.
Оренда нападника в дніпровському клубі розрахована до кінця сезону. Контракт з «Динамо» (Загреб) розрахований до 20 січня 2025 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 500 000 євро. Чуже забив 6 голів (1 з пенальті) в 11 матчах за «Дніпро-1».
Раніше повідомлялося, що Чуже також цікавиться київське «Динамо».
Фото: сайт Дніпро-1