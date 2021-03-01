Збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Девіса проти Ізраїлю

5-6 березня чоловіча збірна України з тенісу проведе домашній матч Першої Світової групи Кубка Девіса проти Ізраїлю.

У понеділок тренування нашої команди провів її капітан Андрій Медведєв, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба Федерації тенісу України.

У тренуванні взяли участь Ілля Марченко, Владислав Орлов та Данило Калениченко.

Сьогодні увечері до команди приєднається Денис Молчанов, а завтра до Києва прилетить Сергій Стаховський.

Додамо, що тенісний поєдинок Україна - Ізраїль пройде на корті Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.