Збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Девіса проти Ізраїлю
Укрінформ
5-6 березня чоловіча збірна України з тенісу проведе домашній матч Першої Світової групи Кубка Девіса проти Ізраїлю.
У понеділок тренування нашої команди провів її капітан Андрій Медведєв, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба Федерації тенісу України.
У тренуванні взяли участь Ілля Марченко, Владислав Орлов та Данило Калениченко.
Сьогодні увечері до команди приєднається Денис Молчанов, а завтра до Києва прилетить Сергій Стаховський.
Додамо, що тенісний поєдинок Україна - Ізраїль пройде на корті Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області.
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.