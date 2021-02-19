У фіналі Australian Open-2021 зустрінуться Джокович і Медведєв

Даніїл Медведєв з Росії став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У п'ятницю Медведєв у трьох сетах обіграв Стефаноса Ціціпаса з Греції - 6:4, 6:2, 7:5, передає Укрінформ.

Опоненти провели на корті 2 години 12 хвилин.

Раніше на турнірі перша "ракетка" світу серб Новак Джокович за 1 годину 55 хвилин переміг представника Росії Аслана Карацева - 6:3, 6:4, 6:2.

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Джокович продовжив свою успішну серію, оформивши 9-ту перемогу у дев'ятому півфіналі на турнірі. Серб удев'яте виступить у фіналі Australian Open, де він жодного разу не поступився. Новак вигравав австралійський "мейджор" у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 та 2020 роках.

Фото: ausopen.com.