У фіналі Australian Open-2021 зустрінуться Джокович і Медведєв
Укрінформ
Даніїл Медведєв з Росії став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У п'ятницю Медведєв у трьох сетах обіграв Стефаноса Ціціпаса з Греції - 6:4, 6:2, 7:5, передає Укрінформ.
Опоненти провели на корті 2 години 12 хвилин.
Раніше на турнірі перша "ракетка" світу серб Новак Джокович за 1 годину 55 хвилин переміг представника Росії Аслана Карацева - 6:3, 6:4, 6:2.
Джокович продовжив свою успішну серію, оформивши 9-ту перемогу у дев'ятому півфіналі на турнірі. Серб удев'яте виступить у фіналі Australian Open, де він жодного разу не поступився. Новак вигравав австралійський "мейджор" у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 та 2020 роках.
Фото: ausopen.com.