Зінченко допоміг «Ман Сіті» вийти у фінал Кубка англійської ліги

Команда Хосепа Гварідоли обіграла «МЮ».

В півфіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» переміг на виїзді «Манчестер Юнайтед» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» вийшов вперед на 50-й хвилині – відзначився Стоунз. На 83-й хвилині Фернандіньйо збільшив перевагу гостей.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

Першим фіналістом Кубка англійської ліги став «Тоттенгем», який обіграв у півфіналі «Брентфорд» 2:0. Голи забили Сіссоко і Сон Хин Мін.

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