Зінченко допоміг «Ман Сіті» вийти у фінал Кубка англійської ліги
Укрінформ
Команда Хосепа Гварідоли обіграла «МЮ».
В півфіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» переміг на виїзді «Манчестер Юнайтед» 2:0, повідомляє Укрінформ.
«Ман Сіті» вийшов вперед на 50-й хвилині – відзначився Стоунз. На 83-й хвилині Фернандіньйо збільшив перевагу гостей.
Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.
Першим фіналістом Кубка англійської ліги став «Тоттенгем», який обіграв у півфіналі «Брентфорд» 2:0. Голи забили Сіссоко і Сон Хин Мін.
Фото: Getty Images