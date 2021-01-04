АПЛ: «Ліверпуль» програв «Саутгемптону»

Команда Юргена Клоппа залишилась лідером чемпіонату.

В матчі 17-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» програв на чужому полі «Саутгемптону» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед вже на 2-й хвилині – відзначився Інгс. «Саутгемптон» втримав мінімальну перевагу до кінця матчу і переміг. А от «Ліверпуль» не може перемогти вже три матчі поспіль.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 33 (17), 2. «МЮ» - 33 (16), 3.«Лестер» - 32 (17), 4.«Тоттенгем» - 29 (16).

Фото: The Guardian