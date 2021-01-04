Сейви голкіперів «Динамо» і «Шахтаря» - у вісімці кращих Ліги чемпіонів
Укрінформ
УЄФА назвав вісім претендентів на звання кращого сейву групового етапу футбольної Ліги чемпіонів.
У числі претендентів - 18-річний голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет і 19-річний страх воріт донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін, повідомляє в Instagram пресслужба УЄФА.
Інші претенденти на перемогу в номінації "Кращий сейв" - Мануель Ноєр ("Баварія", Німеччина), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Куївін Келлехер ("Ліверпуль", Англія), Петер Гулачі ("Лейпциг", Німеччина), Ян Зоммер ("Боруссія", Менхенгладбах, Німеччина) та Едуар Менді ("Челсі", Англія).
На фото: Руслан Нещерет/uaf.ua.