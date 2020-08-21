«Севілья» обіграла «Інтер» і стала переможцем Ліги Європи

Іспанський клуб виграв Лігу Європи (Кубок УЄФА) вшосте в історії.

В фіналі Ліги Європи «Севілья» обіграла «Інтер»» 3:2 і стала переможцем турніру, повідомляє Укрінформ.

В Кельні в фіналі Ліги Європи сезону-2019/20 зустрілись «Інтер» і «Севілья». Міланський клуб вийшов вперед вже на 5-й хвилині – Лукаку реалізував пенальті. «Севілья» швидко відігралася після голу Люка де Йонга.

До перерви команди ще раз обмінялися голами. Спочатку вдруге відзначився де Йонг. А потім Годін зрівняв рахунок. 2:2 після першого тайму.

На 74-й хвилині Дієго Карлос вивів «Севілью» вперед. У підсумку, цей гол приніс іспанському клубу перемогу 3:2.

Як повідомляв Укрінформ, «Севілья» обіграла «Манчестер Юнайтед» 2:1 і вийшла у фінал Ліги Європи.

Фото: Getty Images