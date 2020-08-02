Олег Авдиш, футбольний агент

Наймолодший футбольний агент у Європі Олег Авдиш розповів нам про особливості роботи агента в Україні, «хайпове» інтерв’ю з президентом УАФ Андрієм Павелком під час журналістської кар’єри та проаналізував ситуацію на футбольній арені України.

«ЗАРАЗ В УКРАЇНІ ТРАНСФЕРИ РІДКІСТЬ, ТОМУ ЩО РИНКУ НЕМАЄ”

- Хто такі футбольні агенти? Пол Скоулз, легендарний півзахисник англійського гранду «Манчестер Юнайтед», наприклад, взагалі грав без агента, і кожного разу підписував контракт «на сліпу», коли договір варто було подовжувати, бо дуже сильно любив Манчестер.

- Пола Скоулза дуже любив легендарний тренер сер Алекс Фергюсон, тому футболіст міг підписувати контракт «на сліпу». Для чого потрібні агенти? На мою думку, футбольні агенти потрібні для захисту інтересів гравців у всіх сферах: юридичній, у відносинах з клубами. У професійного агента завжди повинна бути класна юридична підтримка, гарний юрист. Дуже добре, коли з тобою працює юридична компанія.

Також у тебе повинні бути такі стосунки з клубом, щоб ти міг зробити для свого футболіста максимум, що можна в цьому клубі зробити. Агенти потрібні, щоб кар’єра футболіста склалася якнайкраще, щоб він виступав за ту команду, в якій справді гідний грати. Натомість, гарний агент може влаштувати навіть поганого футболіста в хороший клуб.

- Ти наймолодший футбольний агент у Європі. Це професія для людей віком 30+, чи твоє бажання працювати допомогло тобі увірватися в цю сферу в такому юному віці?

- Агент, насправді, це старший товариш для футболіста: ти всюди його супроводжуєш, він телефонує до тебе за порадою. Ця цікава професія потребує якоїсь особливої форми комунікабельності, бо ти повинен бути на рівних як з гравцем, так і з президентом, менеджментом клубу. Ці люди (гравець і президент), у свою чергу, апріорі не спілкуються на рівних, а ти повинен бути між ними ланкою, яка робить їх стосунки кращими. Тому в цю професії йдуть або колишні футболісти, а це люди віком за 30, зазвичай, або люди з бізнесу, які, очевидно, не є молодими.

- А як саме ти потрапив у цю сферу?

- Я навчався в столиці на журналіста, а сам народився в Житомирі, в футбольні родині: мій батько був президентом футбольного клубу «Полісся», я сам займався футболом. Коли я вступив у ВНЗ, на жаль, мого батька вже не було в цьому світі. Я мріяв займатися журналістикою, звідки явних шляхів потрапити у футбол точно не було. Я провів фантастичні чотири роки в КНУ імені Шевченка, і мене затягло у футбол.

Мені зателефонували з проханням влаштувати одного футболіста в клуб, думаючи, що в мене є зв’язки у футболі на той момент. Це було ще на першому курсі. Свою першу угоду я уклав у вісімнадцять років. Потім все закрутилося. Я почав шукати корисні контакти, знайомства, так все й розпочалося. Паралельно ще працював у журналістиці.

- Розкажи якийсь цікавий випадок з кар’єри журналіста...

- Була дуже цікава історія, коли я пішов брати інтерв’ю у президента УАФ (Української асоціації футболу) Андрія Павелка. Він зайшов на мою сторінку у фейсбуці і запитав, хто я: агент чи журналіст. Я, напевно, єдиний агент, хто так спокійно ставив президенту УАФ незручні питання. Можливо, він боявся, що інші (агенти) заздритимуть.

- Скажи, будь ласка, яка роль агента у формуванні трансферної ціни футболіста?

- Є класна історія, яку розповідав Олег Смалійчук, про перехід Мар’яна Шведа в «Севілью». Смалійчук тоді був віце-президентом «Карпат». Він зателефонував до спортивного директора «Севільї» Рамона Мончі і розповів про крутого хлопця з «Карпат». Мончі відправив скаутів, які зазначили, що у хлопцеві щось є.

Спортивний директор «Севільї» запитав про ціну Шведа, і Смалійчук назвав цифру в 2 мільйони євро. Мончі сказав, що таких грошей за молодого не віддасть. Після цього Смалійчук пішов до президента «Карпат» Димінського на той час, і сказав йому, що «Севілья» хоче придбати Шведа і дає 500 тисяч євро. Димінський повідомив, що навіть не розглядатиме пропозицію за такі гроші.

Через певний час Мончі дзвонить до Смалійчука запитати, чи той не «збив» ціну на Шведа. Олег повідомив Мончі, що вартість гравця вдалося знизити до 1 мільйона, а Димінському сказав, що підняв вартість Мар’яна вдвічі. В результаті Мончі щасливий, Димінський щасливий, Швед в «Севільї». Робити всі сторони щасливими – це головне завдання футбольного агента.

Зараз в Україні трансфери – це рідкість, тому що ринку немає, а агент може заробити лише із зарплатні своїх футболістів, в основному це 10 відсотків, або, якщо повезе його в Європу і заробить на трансфері... Дуже рідко буває винагорода від вітчизняних клубів за якісно виконану роботу.

«ПРОДАТИ ФУТБОЛІСТА, ЯКЩО ВІН НЕ З “ДИНАМО” ЧИ “ШАХТАРЯ”, ДУЖЕ СКЛАДНО»

- Як пандемія коронавірусу вплинула на трансферну ціну та зарплатню футболістів?

- Дуже сильно вплинула. Майже всі клуби урізали зарплатню гравцям удвічі, хтось на 30 відсотків, хтось на 70 відсотків. Я точно знаю, що «Шахтар», «Оболонь» та «Полісся», яке перейшло з другої в першу лігу, зарплатні не урізали. А трансферний ринок і до пандемії був мертвий, а після неї впав нижче плінтуса.

Продати у нас футболіста за 10 тисяч доларів дуже складно. А продати молодого за ці гроші, якщо він не з «Динамо» або «Шахтаря», взагалі нереально. В Європі це викликає сміх, бо там ці гроші витрачають на декілька вечерь в ресторані з агентом. Здається, коли пандемія вже розпочалася, то «Дніпро-1» придбало Ді Франко у «Карпат» за 300 тисяч євро, але це швидше виняток із правил.