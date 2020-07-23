Суркіс пояснив, чому призначив Луческу

Луческу ображений на «Шахтар» за звільнення і хоче довести Ахметову, що той був неправий.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс під час зустрічі з фанатами киян пояснив, чому він призначив Мірчу Луческу головним тренером, повідомляє «Главком».

«Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з «Шахтаря» пішов не сам. Його вигнали, і він зачаїв образу, хоче обіграти «Шахтар» і довести Ахметову, що той був неправий. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі в очі і повірив.

Ви ж критикували мене за динамівські серця? Хотіли іноземного фахівця? Маєте», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, сьогодні Мірчу Луческу призначили новим головним тренером «Динамо». Угода з румунським фахівцем підписано на 2 роки з опцією продовження на рік.