Іванчук обіграв угорця Леко на старті супертурніру "Легенди шахів"

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу над Петером Леко з Угорщини - 3:2 (Армагеддон), повідомляє Укрінформ.

Результати інших матчів: Володимир Крамник (Росія) - Ян Непомнящий (Росія) - 2:3 (Армагеддон); Аніш Гірі (Голландія) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 1:3; Віші Ананд (Індія) - Петро Свідлер (Росія) - 1,5:2,5; Борис Гельфанд (Ізраїль) - Дін Ліжень (Китай) - 3:1.

У другому турі, 22 липня, зустрінуться: Іванчук - Гельфанд, Непомнящий - Дін Ліжень, Свідлер - Леко, Карлсен - Ананд, Крамник - Гірі.

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Турнір "Легенди Шахів" почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів. Кожен матч складається з 4-х партій з контролем 15 хвилин + 10 секунд. Якщо нічия 2:2, то грається Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2: 2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5+3.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.