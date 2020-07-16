Збірна України з футболу зберігає місце у ТОП-25 кращих команд світу

Збірна України з футболу зберігає місце у ТОП-25 кращих команд світу

Укрінформ
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією коронавірусу міжнародних футбольних матчів змін не відбулося. 

Україна посідає у рейтингу 24-ту сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю, повідомляє пресслужба УАФ.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те.

Опоненти в Лізі націй УЄФА: Іспанія - 8-ма, Швейцарія - 12-та, Німеччина - 15-та.

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Рейтинг ФІФА на 16 липня 2020 року:

1. Бельгія - 1765

2. Франція - 1733

3. Бразилія - 1712

4. Англія - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватія - 1642

7. Португалія - 1639

8. Іспанія - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбія - 1622

...24. УКРАЇНА - 1537.

Фото: uaf.ua.

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