Збірна України з футболу зберігає місце у ТОП-25 кращих команд світу

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією коронавірусу міжнародних футбольних матчів змін не відбулося.

Україна посідає у рейтингу 24-ту сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю, повідомляє пресслужба УАФ. Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те. Опоненти в Лізі націй УЄФА: Іспанія - 8-ма, Швейцарія - 12-та, Німеччина - 15-та. Читайте також: Де дивитися матчі 31 туру футбольної Прем'єр-ліги України Рейтинг ФІФА на 16 липня 2020 року: 1. Бельгія - 1765 2. Франція - 1733 3. Бразилія - 1712 4. Англія - 1661 5. Уругвай - 1645 6. Хорватія - 1642 7. Португалія - 1639 8. Іспанія - 1636 9. Аргентина - 1623 10. Колумбія - 1622 ...24. УКРАЇНА - 1537. Фото: uaf.ua.