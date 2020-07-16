Збірна України з футболу зберігає місце у ТОП-25 кращих команд світу
Укрінформ
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією коронавірусу міжнародних футбольних матчів змін не відбулося.
Україна посідає у рейтингу 24-ту сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю, повідомляє пресслужба УАФ.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те.
Опоненти в Лізі націй УЄФА: Іспанія - 8-ма, Швейцарія - 12-та, Німеччина - 15-та.
Рейтинг ФІФА на 16 липня 2020 року:
1. Бельгія - 1765
2. Франція - 1733
3. Бразилія - 1712
4. Англія - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватія - 1642
7. Португалія - 1639
8. Іспанія - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбія - 1622
...24. УКРАЇНА - 1537.
Фото: uaf.ua.