Сьомий пенальті у ворота "Динамо" повторив рекорд клубу

У 30-му турі футбольної Прем'єр-ліги України київське "Динамо" зіграло на виїзді внічию 2:2 з "Олександрією". Обидва м'ячі у ворота "біло-синіх" були забиті з пенальті.

Як повідомляє пресслужба столичної команди, з початку нинішнього чемпіонату у ворота "Динамо" призначали 7 пенальті (6 із них були реалізовані), що стало повторенням рекорду для київського клубу.

Востаннє стільки ж разів суперники динамівців пробивали з "позначки" в одному чемпіонаті ще у сезоні-1993/94 (7 ударів - 4 голи).