Марлос визнаний кращим гравцем "Шахтаря" в червні

Вінгер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Марлос визнаний кращим гравцем команди в минулому місяці.

Марлос набрав 3 565 голосів уболівальників, повідомляє пресслужба "гірників".

Друге місце дісталося Тете (953), далі розташувалися Тайсон (696) і Маркос Антоніо (490).

Загалом в опитуванні на офіційних сторінках клубу в соцмережах взяли участь 5 704 респонденти.

У червні 32-річний Марлос відзначився дублями у ворота київського "Динамо" (3:1) і чернігівської "Десни" (3:2), а також результативною передачею в грі з ковалівським "Колосом" (1:0).

Фото: shakhtar.com.