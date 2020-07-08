Левандовський очолив рейтинг кращих бомбардирів після відновлення футбольного сезону

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський очолив рейтинг кращих гравців після відновлення сезону в Європі, який переривався у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рейтинг склав Bleacher Report.

У 10 матчах після відновлення сезону Левандовський забив 12 м'ячів.

Друге місце в цьому списку займає капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який в семи іграх відзначився сімома голами і трьома результативними передачами. Трійку кращих замикає півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брейне - після перерви він зіграв шість матчів, забив чотири м'ячі і віддав одну гольову передачу.

На фото: Роберт Левандовський (fcbayern.com).