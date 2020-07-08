Левандовський очолив рейтинг кращих бомбардирів після відновлення футбольного сезону

Левандовський очолив рейтинг кращих бомбардирів після відновлення футбольного сезону

Укрінформ
Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський очолив рейтинг кращих гравців після відновлення сезону в Європі, який переривався у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рейтинг склав Bleacher Report.

У 10 матчах після відновлення сезону Левандовський забив 12 м'ячів.

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Друге місце в цьому списку займає капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який в семи іграх відзначився сімома голами і трьома результативними передачами. Трійку кращих замикає півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брейне - після перерви він зіграв шість матчів, забив чотири м'ячі і віддав одну гольову передачу.

На фото: Роберт Левандовський (fcbayern.com).

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