Даріо Срна отримав нову посаду в «Шахтарі»

Хорват відповідатиме в клубі за молодь, легіонерів і трансфери.

Асистент головного тренера «Шахтаря» Даріо Срна призначений на нову посаду в клубі - директор по футболу, повідомляє офіційний сайт клубу.

В його обов'язки входить розвиток молодих гравців, адаптація легіонерів, інтеграція вихованців в першу команду, участь в обговоренні трансферів, відповідність гри від академії до першої команди.

Чи збереже він посаду помічника тренера - не повідомляється.

Читайте також: Даріо Срна отримав пропозицію стати офіційним амбасадором УЄФА

У минулому році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був «Кальярі») і увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в «Шахтарі». За підсумками сезону 2019/20 «гірники» стали чемпіонами України.

Як футболіст Срна провів в «Шахтарі» 15 років. За цей час хорватський захисник став рекордсменом клубу за зіграним матчам (536), а також виграв з гірниками 26 трофеїв.

Фото: сайт ФК "Шахтар"