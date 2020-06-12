Ігор Зайцев, баскетболіст збірної України

Два роки на екзотичному острові, два чемпіонства із колишньою командою-аутсайдером, звання MVP та найкращого захисного гравця ліги, тайванський досвід змагань під час пандемії, організація дитячих турнірів і шана рідному клубу, гордість від виступів за збірну – про кожну із цих тем український баскетболіст Ігор Зайцев говорить щиро і цікаво. Велике інтерв’ю з досвідченим збірником і одним із найцікавіших легіонерів у сучасному українському баскетболі. «МАЛО КОМУ З УКРАЇНСЬКИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ ПОЩАСТИЛО ЯК МЕНІ, ХТОСЬ ЗАКІНЧИВ У БЕРЕЗНІ, ХТОСЬ ЩЕ ЧЕКАЄ ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ» - Екзотичний чемпіонат Тайваня, цього року був у всіх на вустах, чи не єдина першість у світі, яка завершилася вчасно у визначений термін. Ти вдруге допоміг команді стати чемпіоном, отримав престижний індивідуальний трофей. Певно коли їхав на Тайвань, не думав, що опинишся у епіцентрі таких подій? - На момент мого першого підписання на Тайвані це була найкраща пропозиція. Мені самому було дуже цікаво побачити – який там баскетбол, яке життя взагалі. У перший рік і клубу, й мені усе сподобалося, я добре себе зарекомендував, отримав кілька індивідуальних нагород, тому на другий рік вирішив залишитися у цьому ж клубі. Власне, я знав, що якщо залишуся на острові, то буду грати лише за «Тайвань Бір». Цього року ми знову виграли чемпіонство, тому вважаю, що зробив усе правильно. Особливо враховуючи те, що ми дограли чемпіонат у повному обсязі, без будь-яких збоїв. Мало кому з хлопців пощастило в цьому сенсі, хтось закінчив у березні, хтось ще чекає завершення сезону. - Але у перший рік у тебе було більше індивідуальних нагород, аніж цьогоріч. - Так, того року я став найкращим легіонером, цього року мене назвали найкращим гравцем захисного плану, втім вважаю – це теж гідна відзнака. В перший рік був ще MVP тижня. Хоча важливіше, що у перший рік завів багато знайомств, зрозумів що за чемпіонат, який менталітет у людей, у клубі багато приятелів з’явилося. - Чи можна сказати, що ти український хлопець став своїм для тайванців? - Ставлення у клубі було дійсно дуже хорошим, усе що довкола баскетболу, усі дрібниці були враховані. Квартиру нам дали можливо не супервелику, але у прекрасному районі, довкола три великих зелених зони, для дітей у парках багато розваг, там різні черепашки повзають, рибки плавають. Щоправда на прогулянці особливо поспілкуватися ні з ким не могли, а так усе чудово. Досвід азійського життя у нас був приємний. Тайвань – це успішна, високотехнологічна країна. - У вас основний спонсор була пивна компанія, куштував їхню продукцію? - Звичайно скуштував, але українське пиво смачніше. - У клубі не забороняли вам знайомитися з продукцією спонсорів? - Там система, схожа на ту, яку Майк Фрателло у збірній запровадив. Мовляв, ви професіонали, у свій час ви вільні робити усе, що завгодно, але у тренувальному процесі, під час ігор тут треба показувати результати. Пив ти пиво, чи не пив – нікого не цікавило. Взагалі у них побутова культура зовсім інша, пиво вони п’ють із маленьких скляночок мілілітрів на 50-70 і пару пляшок випивають на компанію у 3-4 людини за увесь вечір.

«НА ТАЙВАНІ ДИВЛЯТЬСЯ МАТЧІ БІЛЬШ СПОКІЙНО, ЦЕ ДЛЯ НИХ ДОЗВІЛЛЯ, ЯК У КІНО СХОДИТИ, ВОНИ ТАКІ СОБІ БАСКЕТБОЛЬНІ ТЕАТРАЛИ» - Як острів пережив пандемію коронавірусу? - Тайванці відреагували дуже спокійно і дисципліновано. Уся країна одразу вдягнула маски і пальчатки. Обмежень на рух по країні, закриття метро, на скупчення людей – такого не було. Більш жорстким став в’їзд до країни. Усіх, хто прибував, перевіряли одразу, якщо найменша підозра – одразу ізолювали, в аеропортах рейси не відміняли, але контроль був суворий. Наш чемпіонат зупинили лише одного разу, оскільки кілька днів фіксували різкий зріст захворюваності. Нам сказали, що не будемо грати 2 тижні, але через тиждень уже поновили чемпіонат, адже кількість інфікованих різко впала за цей час. Ми просто трішки надолужували ось цей тижневий застій. - Тобто формат чемпіонату навіть не стали змінювати? - Так формат лишили звичайний, просто за тиждень нам довелося зіграти 6 ігор. Щільний графік був, але головне баскетбол вижив у таких умовах. - Як тобі у такому графіку було, ти уже не молодий гравець? - Так, я зазвичай грав по 30 хвилин, був одним із основних гравців. Команда дуже потребувала мене саме у захисті, а це більше навантаження. Тому тренер став мене більше «берегти». Якщо був суперник слабший, то більше притримував на лаві, частіше міняв. Так що усе було нормально, обійшовся без будь-яких серйозних травм, які могли бути на тлі навантажень. - У таких випадках у гравців падає середня статистика і вони ображаються. - У мене цього немає зовсім. Я розумів, що таке рішення логічне, що до кінця чемпіонату часу ще багато і тренеру слід зберегти основних гравців, які будуть вирішувати завдання. Тим більше у клубі знали ще з попереднього сезону, що я командний гравець, статистика мене не сильно хвилювала. Тоді ми виграли чемпіонство, хоча до мого приходу команда була лише на 6 місці. У нас було завдання знову виграти чемпіонат, а на індивідуальні показники не зважали, і тренер підтримував мене в цьому.

- Дивно, адже від легіонерів часто вимагають космічних цифр, на твоїй позиції – дабл-даблів у кожній грі тощо… особливо у Азії. - Так для азійських клубів – це притаманно, в тому ж таки чемпіонаті Китаю, але це був не наш випадок, тут збіглося, що ми з тренером були на одній хвилі – й це дало свій результат. - Проте через пандемію ви завершували чемпіонат без вболівальників? - Так із середини березня і до самого завершення матчі були без вболівальників, фінал у тому числі. Грати, звісно, не так драйвово, відчуття зовсім не ті. Стараєшся себе завести, налаштуватися на конкретного гравця, на кожен ігровий відрізок, але коли трибуни підтримують – це набагато легше. На Тайвані не так вболівають, як в Україні чи Європі. Вони дивляться матчі більш спокійно, це для них дозвілля – як у кіно сходити, вони такі собі баскетбольні театрали. Хоча у країні баскетбол дуже люблять, по місту багато майданчиків, грають дорослі і малі, багато дивляться баскетбол, люблять НБА, ходять на внутрішній чемпіонат. - Так, але в той час, коли зупинили чемпіонати по усій Європі, коли зупинився Китай і НБА – ваш чемпіонат став центральним. Ти відчув, що інтерес до тайванської першості виріс? - Я спілкувався з нашим менеджером і він говорив, що телевізійні перегляди суттєво виросли. Мені стали набагато частіше дзвонити і знайомі, й незнайомі журналісти, навіть із тих країн, де я ніколи не грав. Не знаю, як мене знаходили, не знаю, на що це вплине у подальшому, але цікавитися стали значно більше.

«ДОДОМУ ДОБИРАЛИСЯ ПОНАД ДОБУ. НА ДІТЕЙ ПРОСТО ВАЖКО БУЛО ДИВИТИСЯ» - Як ви відсвяткували чемпіонство? - Доволі спокійно, у мене через добу після останнього матчу літак був, тому сильно не розгуляєшся. Спочатку в центральному офісі ліги у нас було нагородження, роздавали відзнаки, але особливих урочистостей не було. Тайванці дуже люблять караоке, ми з командою, президентом, з родинами, усі разом пішли на караоке, а наступного дня уже відлітали. - У квітні добратися в Україну було уже нелегко, як твоя родина долала цей шлях? - Дуже складно, скасовувалися рейси, мінялися літаки. Був варіант летіти Тайбей–Париж–Київ. Потім з’ясувалося, що з Парижа на Бориспіль рейсу не буде. Коли прибули у Францію, то стало відомо, що рейс є, але у більш пізній час. У нас уже були квитки на Мінськ, ми полетіли на Мінськ, звідти на авто нас перевезли до кордону, потім ще одна пересадка від кордону до Києва – й уже потім ще один переїзд Київ – Кривий Ріг. Близько тисячі кілометрів, по землі. Тільки перший переліт зайняв 13 годин. Загалом у дорозі були понад добу. На дітей просто важко було дивитися. Ця дорога їх виснажила повністю. - На наступний рік повернешся до «Тайвань Бір»? - Я продовжую спілкуватися з генеральним менеджером клубу, можна сказати, ми уже стали друзями. Справа в тім, що у Тайвані кожен рік змінюються правила для легіонерів. Наступного року максимальний зріст легіонера буде не більше, ніж 2 метри 3 сантиметри, тобто я зі своїми 2,10 не підпадаю. Цей сезон ми грали за правилом 4 метри на двох легіонерів. Словом, будемо з агентом шукати уже інші варіанти. За 2 роки на Тайвані ми уже достатньо зарядилися місцевою екзотикою, діти (донька 4 роки і син 2 роки) уже досягли того віку, коли їм потрібно спілкування із однолітками, вони хочуть, щоб були свята, як удома, щоб приходив Дід Мороз, тому побачимо.