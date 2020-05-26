Фінал Кубка України можуть перенести з Тернополя у Львів

Матч за трофей мали зіграти у Тернополі ще 13 травня.

Журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук повідомив на своїй сторінці в Instagram, що фінал Кубка України, ймовірно, перенесуть з Тернополя до Львова.

«Фінал Кубка України в Тернополі, швидше за все, не відбудеться. Фінальний матч пройде у Львові. Тернопіль прийме фінал Кубка України в наступному році. З глядачами», - написав Ящук.

Нагадаємо, в півфіналах українського Кубка «Динамо» зіграє з «Минаєм», а «Ворскла» - з «Маріуполем».