Юнацький чемпіонат світу з шахів перенесений на невизначений термін

Чемпіонат світу з шахів серед юнаків і дівчат (до 14, 16 і 18 років), який мав пройти в Мамаї (Румунія) у вересні цього року, перенесено на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

"Правління ФІДЕ отримало і належним чином розглянуло запит від організаторів чемпіонату світу з шахів серед молоді 2020 року. У зв'язку з тим, що в світі все ще існує велика ступінь невизначеності через пандемію COVID-19, вирішено відкласти чемпіонат світу з шахів серед молоді, запланований на вересень 2020 року, на більш пізній термін", - йдеться в повідомленні.

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Нові дати проведення молодіжної першості світу з шахів будуть визначені за погодженням з організаторами змагань з урахуванням епідеміологічної ситуації.