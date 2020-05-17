UCI має намір за місяць провести всі етапи Кубка світу з маунтинбайку в крос-кантрі
Цього разу в маунтинбайку вирішено в один місяць укласти весь Кубок світу в крос-кантрі - це п'ять етапів, інформує офіційний сайт UCI.
Кубок світу стартує 5-6 вересня в швейцарському Ленцерхаде, а завершиться здвоєним стартом 29 вересня - 4 жовтня в чеському Нове Место.
Чемпіонат світу в крос-кантрі в німецькому Альбштадті 26-28 червня був скасований. На допомогу німцям прийшли сусіди австрійці. У Леогангу мав пройти чемпіонат світу в швидкісному спуску, але в програму був доданий крос-кантрі, а сам турнір перенесли з вересня на 5-11 жовтня.
Маунтинбайк. Кубок світу-2020 у крос-кантрі:
5-6 вересня - перший етап. Ленцерхайді, Швейцарія
12-13 вересня - другий етап. Вадь ді Соле, Італія
19-20 вересня - третій етап. Ле Ге, Франція
29 вересня - 4 жовтня - четвертий і п'ятий етап. Нове Мєсто, Чехія.