UCI має намір за місяць провести всі етапи Кубка світу з маунтинбайку в крос-кантрі

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) продовжує публікувати календарі перенесених змагань.

Цього разу в маунтинбайку вирішено в один місяць укласти весь Кубок світу в крос-кантрі - це п'ять етапів, інформує офіційний сайт UCI.

Кубок світу стартує 5-6 вересня в швейцарському Ленцерхаде, а завершиться здвоєним стартом 29 вересня - 4 жовтня в чеському Нове Место.

Чемпіонат світу в крос-кантрі в німецькому Альбштадті 26-28 червня був скасований. На допомогу німцям прийшли сусіди австрійці. У Леогангу мав пройти чемпіонат світу в швидкісному спуску, але в програму був доданий крос-кантрі, а сам турнір перенесли з вересня на 5-11 жовтня.

Маунтинбайк. Кубок світу-2020 у крос-кантрі:

5-6 вересня - перший етап. Ленцерхайді, Швейцарія

12-13 вересня - другий етап. Вадь ді Соле, Італія

19-20 вересня - третій етап. Ле Ге, Франція

29 вересня - 4 жовтня - четвертий і п'ятий етап. Нове Мєсто, Чехія.